Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром грудей, похвалилася розкішною фігурою в екстремальному декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Хлопці, ніколи не думала що зустріч королеву Великобританії) це сталося", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Кузнєцова позує нібито з королевою Великобританії Єлизаветою II, яка насправді є актором "Дизель шоу". При цьому модель вбралася в топ з екстремальним декольте, яке максимально підкреслювало її значну фігуру.

"Крута», «дві королеви в одному кадрі, супер», «будь обережна з цією королевою, вона трохи дивно виглядає», «все добре звичайно, але це ж не вона», "ось це форми, супер", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що модель Міла Кузнєцова вибрала вдалий ракурс, щоб показати своє головне багатство

Красуня з 13-м розміром грудей опублікувала спокусливе фото в соцмережі "Instagram". На ньому дівчина постала в блакитній сукні з вишитими національними візерунками, яка виконана в стилі української сорочки. Міла Кузнєцова зробила селфі, крупним планом відобразивши зверху декольте і свій колосальний бюст.

Нагадавши, Українка з 13-м розміром бюста в Леопарді приголомшила перевтіленням.

Як повідомляла Politeka, Українка з 13-м розміром показала бюст у вишиванці з гігантським декольте:»тотальна Краса".

Також Politeka писала, що Українка з 13-м розміром грудей упакувала свою красу в декольте з оборками:"безцінний скарб".