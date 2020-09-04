Дочка зірки студії "Квартал 95" Євгенія Кошового Варвара здалася на камеру після того, як травмувала підборіддя

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах Кошова в окулярах і чорній майці, а на підборідді у неї видніється пластир. Самі фотографії дівчина при цьому ніяк не підписала.

"Ну, красуня», «тигриця», «пофарбувалася», "небезпечна", - пишуть її шанувальники.

Звернемо увагу, що зараз невідомі будь-які деталі інциденту. А сама знаменитість не поспішає що-небудь розповідати.

До цього ми розповідали, що дочка зірки студії «Квартал 95» Євгенія Кошового влаштувала стильну фотосесію з шафою.

12-річна Варвара Кошова поділилася фотографіями у своєму Instagram.

На знімках школярка позує в досить простому, але при цьому стильному образі. На ній темні джинси з високою посадкою і чорна майка. На першому фото Варя стоїть, притулившись спиною до шафи з яскраво-червоними дверцятами. Дівчина виглядає, як справжня модель.

На другому фото вона повернулася до шафи і сперлася на нього однією рукою, відставивши назад ногу. Передплатники юної красуні активно коментують знімки. У коментарях навіть припустили, що в шафі сховався батько Варі – Євген Кошовий.

Нагадавши, Кошовий з "Квартал 95" відпустив волосся і вразив українців пляжним тілом.

Як повідомляла Politeka, юна дочка Кошового з "Квартал 95" зухвало задерла ногу в недитячій сукні.

Також Politeka писала, що Кошовий з "Квартал 95" пожовтів і змінився в особі після слів дружини: таким його ще не бачили.