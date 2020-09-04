Відома модель з Келлі Гейл з Victoria's Secret показала, як відпочиває

На фото Келлі позує в мокрому помаранчевому бікіні. Дівчина відвела погляд від об'єктива камери, зате показала свій бюст у всій красі: вологий і апетитний. Волосся у Гейл були розпущені, а рукою зірка взялася за волосся. Як можна помітити, модель позувала на тлі моря, хоча воно і було розмито фотографом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Прекрасно", "чудово красиво" "піднесена", "це прекрасно", " Ви ефектні. Модель, що робить інших моделей середніми", "у тебе є вогонь, дитинко", "Приголомшлива", "дивно красива і сексуальна жінка", "Ти виглядаєш досить красиво", "Хочу побачити ваше повсякденне життя в розповідях", "Потряси ими!".

Повідомлялося, що колишній ангел Victoria's Secret і супермодель Келлі Гейл блиснула розкішною фігурою в міні-бікіні.

"Це одна з найбільш особливих зйомок, які я зробила за свої 13 років моделінгу», - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Гейл позує в міні-бікіні, зухвало розставивши при цьому ноги. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

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