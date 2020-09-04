Популярна українська виконавиця Світлана Лобода похвалилася схудлою фігурою, одягнувшись в тісне боді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах Лобода позує в гримерці, ефектно демонструючи фігуру в напівпрозорому боді. При цьому образ красуня доповнила красивим макіяжем і укладанням.

Сама співачка нічого не говорить в кадрі, лише демонструючи, чим її нагородила природа. Однак її шанувальники не могли що-небудь сказати, оскільки кадрами знаменитість поділилася у себе в Сторіс.

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До цього повідомлялося, що українська виконавиця Світлана Лобода похвалилася розкішною фігурою на відпочинку

"Літо вийшло на фінішну пряму. Але пряма дорога до мети повинна бути завжди ☺ ️ Я активно займалася спортом, підключила і дочку і маму ☺ як думаєте літні тренування пішли на користь?🙃 » - йдеться в повідомленні.

Пост красуня супроводжувала фотографіями, на яких демонструє розкішну фігуру в крихітному бікіні з різних ракурсів. Це справило ефект «бомби» серед її шанувальників.

Нагадавши, Світлана Лобода в міні-шортах звела з розуму рухами на кулі і вниз головою:"Тропікана жінка".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль, Лобода, Асмус, Лорак та інші зірки підкорили видом в прозорих мереживах: Безсоромні фото.

Також Politeka писала, що Лобода без ліфчика прогулялася в ефектній міні-сукні на курорті:"гаряча і скажена".