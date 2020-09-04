Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", готується до відомого свята

Зірка постала в образі, який точно розбурхав фанатів, пише Politeka.net. Ольга опублікувала кілька сторіз, в яких підкорила своєю незвичною зовнішністю, використовуючи фільтр.

Річ у тому, що артистка знімала себе в дзеркало, вибравши "грізну" маску - під очима виконавиці були видні цівки крові, а з голови стирчали вушка кажана. Швидше за все, красуня приміряє образи для майбутнього Хелловіну.

Серябкіна пильно дивилася в телефон, відкривши губи: "Гаряча вампірка".

Також увагу привертав і сміливе вбрання артистки. Ольга постала в жакеті і міні-спідниці. Перший знаменитість відкрила, засвітивши груди в ліфчику.

Довжина спіднички ж дозволила трохи подивитися на стрункі ніжки артистки.

На жаль, кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже в сторіз немає такої можливості. Однак з упевненістю можна сказати, що зірку засипали приємними повідомленнями в дірект.

Нагадаємо, Ольга Серябкіна позувала на тлі природи. Співачка вирішила провести останні спекотні дні в легкому і комфортному одязі. На ній - коротке плаття в обтяжку з оригінальним вирізом на грудях і високим розрізом з одного боку на спідниці. Ця пікантна деталь додає її образу "перчинки".

Раніше повідомлялося, що Оля Серябкіна була в білій сукні з глибоким декольте, завдяки якому можна оцінити пишний бюст співачки. Дівчина образ доповнила макіяжем, а на руці можна побачити гумку від волосся. Ольга вирішила його залишити розпущеним, а руками трималася за квітуче дерево.

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