Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", готується до відомого свята
Зірка постала в образі, який точно розбурхав фанатів, пише Politeka.net. Ольга опублікувала кілька сторіз, в яких підкорила своєю незвичною зовнішністю, використовуючи фільтр.
Річ у тому, що артистка знімала себе в дзеркало, вибравши "грізну" маску - під очима виконавиці були видні цівки крові, а з голови стирчали вушка кажана. Швидше за все, красуня приміряє образи для майбутнього Хелловіну.
Серябкіна пильно дивилася в телефон, відкривши губи: "Гаряча вампірка".
Також увагу привертав і сміливе вбрання артистки. Ольга постала в жакеті і міні-спідниці. Перший знаменитість відкрила, засвітивши груди в ліфчику.
Лікарі рятують зірку "Сутінків" Роберта Паттінсона, зйомки перервані: що відомо про його стан
"Ощадбанк" терміново попередив власників карт, залишилося менше місяця: "До 1 жовтня..."
Сумна донька Заворотнюк вбралася у все чорне і вразила зізнанням: "Час підводити підсумки"
Пишногруда "наречена" Харламова в купальнику розбурхала і виглядом, і визнанням: "Жорстко!"
Довжина спіднички ж дозволила трохи подивитися на стрункі ніжки артистки.
На жаль, кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже в сторіз немає такої можливості. Однак з упевненістю можна сказати, що зірку засипали приємними повідомленнями в дірект.
Нагадаємо, Ольга Серябкіна позувала на тлі природи. Співачка вирішила провести останні спекотні дні в легкому і комфортному одязі. На ній - коротке плаття в обтяжку з оригінальним вирізом на грудях і високим розрізом з одного боку на спідниці. Ця пікантна деталь додає її образу "перчинки".
Раніше повідомлялося, що Оля Серябкіна була в білій сукні з глибоким декольте, завдяки якому можна оцінити пишний бюст співачки. Дівчина образ доповнила макіяжем, а на руці можна побачити гумку від волосся. Ольга вирішила його залишити розпущеним, а руками трималася за квітуче дерево.
Нагадавши, боса екс-солістка "Серебро" пограла принадами в дорогому авто
А ще Politeka писала, що екс-солістка " Серебро» зухвало відстовбурчила п'яту точку заради літнього задоволення
Також Politeka повідомляла, що екс-солістка "Серебро" у вузькому купальнику вразила безсоромним виглядом ззаду