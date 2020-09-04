Популярна українська виконавиця Аліна Гросу виставила свій бюст у чорній маєчці

Красуня опублікувала пікантне фото в своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Артистка позувала на підлозі, виставивши пишний бюст в глибокому декольте.

Стрункі ніжки й красиві стегна красуні обтягнули чорні легінси. Волосся співачки розвіював вітер.

У такому вигляді спокусниця постала на обкладинки однієї з газет.

"Моє нове інтерв'ю... 🙃 🙃 🙃 всі секрети особистого і творчого життя 😋 😋 😋 а ви думаєте існує ця сама дружба ?)))) ",- підписала знімок блондинка.

За 40 хвилин пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Існує, тільки якщо дівчина невільна😅а якщо вільна, то в майбутньому вони вже можуть перерости не в дружні"," не існує, хтось комусь все одно симпатизує", " дружби між хлопчиками і дівчатками, не існує! Так як вона заснована на симпатії і в майбутньому хтось один страждає від невзаємної любові!", "Аліночко, ти дуже красива 😍я впевнена, що існує", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Аліна Гросу позувала в мокрій сукні без білизни прямо в басейні, демонструючи розкішні вигини на камеру.

«У мене сьогодні була прекрасна зйомка з відмінною командою, в різних, ніжних і не дуже ніжних😈 образах, яку я незабаром виставлю❤️ а це те, що мені зараз дозволили вам по секрету показати», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Аліна Гросу показала себе в майці і куртці. Красуня показала, як проходить її день у Києві. Так як Гросу знімала себе зверху, то можна помітити величезне декольте і пишний бюст співачки.

Нагадавши, Аліна Гросу показала топ найбільш спокусливих образів

А ще Politeka писала, що Гросу перетворилася на фатальну жінку і вбила наповал формами в глибокому декольте

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