Актриса Тетяна Кравченко, яка запам'яталася українцям роллю Валюхи в серіалі "Свати", здивувала несподіваним фото

Фанати артистки пильно стежать за її творчістю та особистим життям, повідомляє Politeka.net. Шанувальники створили сторінку в Instagram, присвячену своєму кумиру, де діляться різними фото зірки і фактами про її життя.

Так, незважаючи на те, що тільки почався Вересень, в мережі опублікували «зимове» фото Кравченка. Актриса відображена в синій шапці, червоній куртці, зеленій жилетці і шарфі на тлі засніженого лісу.

"Бажаю всім гарного настрою", - підписаний знімок.

Фанати артистки захоплюються нею незалежно від сезону на фото.

"Довгих вам років, радуйте нас вашою творчістю, адже так залишилося мало на ТБ, що можна подивитися», «обожнюю Вашу творчість, шанувальник протягом моїх років. Ви молодець!!! Істинний образ російської красуні!!!» ,- пишуть в коментарях.

Нагадаємо, зовсім недавно в мережі з'явилося фото актриси в купальнику і пристрасті в коментарях вирують досі. У мережі відзначають, що перед такою красунею не встоїть і виконавець ролі чоловіка Валюхи Федір Добронравов.

Нагадавши, задоволена Валюха з "Сватів «вразила» квітучим «виглядом:»насолоджуйтеся".

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