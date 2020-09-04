35-річна українська модель і співачка Даша Астаф'єва показала насолоду на камеру

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в вельми спокусливому образі.

Так, Даша позувала в топі тілесного кольору з чорною облямівкою, який вигідно підкреслив її апетитний бюст, і в напівпрозорій пишній спідниці. Зірка продемонструвала всю свою чуттєвість в різних позах, задираючи голову, піднімаючи спідницю і руки.

Образ доповнила зачіска "а-ля 20-ті роки ХХ століття", помітний макіяж і золоті сережки-пензлики.

Астаф'єва підписала ці атмосферні знімки рядками з вірша:

"Вас вже отруїла осіння сльота бульварна

І я знаю, що крикнувши, ви можете зістрибнути з розуму...

(с) Вертинський

Присвячується фоловерам з Марса..."

Користувачі кинулися обговорювати побачене, засипавши співачку компліментами:

"Розкішна 😍"

"Не було б поганої погоди, не цінували б хорошу 😊 🔥 "

"Вау!😍"

"Дашка милашка ❤️"

"Ух яка 😍"

"Шикарна дівчина 🔥 👍 "

Раніше ми повідомляли, Астаф'єва в сукні леопардового забарвлення вразила округлими формами на "смачному" фото.

"Пані, після сорока, скажіть, а потім же леопард ще більше подобається?",- поцікавилася у прихильниць артистка.

"Яке ж гарне плаття😍 🔥 🔥 🔥... ще не бачила нікого, кому леопардовий йшов би більше ❤️😍❤️... здається, я закохалася🤗 😉 😆"; "мені Він ніколи не подобався, але мені він просто не йде, на відміну від вас....🔥 "; "Астаф'єва, ти взагалі старіти збираєшся??"; "Леопард - це класика. Можна всім і завжди💫 😘"; "зазвичай леопарди після 50"; "на Вас незрівнянно🔥", - оцінили користувачі.

Нагадавши, щаслива Астаф'єва з пишним декольте показала свій секретик, приголомшивши виглядом: "відразу видно..."

Як повідомляла Politeka, "Богиня з обличчям дівчинки": Астаф'єва без макіяжу викликала справжній фурор в мережі

Також Politeka писала, що Полякова з Астаф'євою помірялися принадами в купальниках рятувальниць Малібу: Памела Андерсон позаздрить