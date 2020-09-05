Відома супермодель Белла Хадід позувала в компанії своєї колеги Кайї Гербер, дочки Сінді Кроуфорд

Відповідне фото Белла опублікувала в сторіз Instagram, повідомляє Politeka.net. На знімку обидві красуні постали в тонкій сіточці.

Хадід позувала в ліфчику з сіточкою на верху і атласною тканиною внизу. Крихітні лямочки вп'ялися в шкіру. Довга прикраса на шиї додала акценту образу.

Маленькі шкіряні шортики трималися на поясі у вигляді бампера.

Модель присіла навпочіпки, розкинувши ноги, взуті грубі черевики.

Белла сперлася об плече Кайї. Остання дивилася в камеру. На ній також була схожа сіточка, але топ з довгими рукавами.

Маленькі джинсові шортики підкреслили п'яту точку Гербер.

Белла домалювала до голови колеги корону, під якою можна помітити бандану.

Пост не зібрав масу лайків і коментарів, адже був оприлюднений в сторіз. Ймовірно, красунь засипали коментарями в особистому листуванні, адже вони просто досконалі крихітки.

Нагадаємо, Белла Хадід постала в спокусливому вбранні, що обтягнуло її струнку фігуру.

Топ представляв собою прозору сіточку коричневого відтінку, під яким показався ліфчик у вигляді трикутників, що обтягнули груди. Ліфчик тримався на найтонших бретелях.

Раніше повідомлялося, що Белла Хадід позувала в чорній міні-сукні, ефектно зігнувшись заради пікантного кадру. Модель поділилася знімком, на якому позує в наряді з «бездонним» декольте.

"Який королівський погляд", "ось це ти богиня", "Ти виглядаєш відпадно", "обожнюю тебе більше всіх", - написали користувачі мережі.

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