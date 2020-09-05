Відома супермодель Белла Хадід позувала в компанії своєї колеги Кайї Гербер, дочки Сінді Кроуфорд
Відповідне фото Белла опублікувала в сторіз Instagram, повідомляє Politeka.net. На знімку обидві красуні постали в тонкій сіточці.
Хадід позувала в ліфчику з сіточкою на верху і атласною тканиною внизу. Крихітні лямочки вп'ялися в шкіру. Довга прикраса на шиї додала акценту образу.
Маленькі шкіряні шортики трималися на поясі у вигляді бампера.
Модель присіла навпочіпки, розкинувши ноги, взуті грубі черевики.
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Белла сперлася об плече Кайї. Остання дивилася в камеру. На ній також була схожа сіточка, але топ з довгими рукавами.
Маленькі джинсові шортики підкреслили п'яту точку Гербер.
Белла домалювала до голови колеги корону, під якою можна помітити бандану.
Пост не зібрав масу лайків і коментарів, адже був оприлюднений в сторіз. Ймовірно, красунь засипали коментарями в особистому листуванні, адже вони просто досконалі крихітки.
Нагадаємо, Белла Хадід постала в спокусливому вбранні, що обтягнуло її струнку фігуру.
Топ представляв собою прозору сіточку коричневого відтінку, під яким показався ліфчик у вигляді трикутників, що обтягнули груди. Ліфчик тримався на найтонших бретелях.
Раніше повідомлялося, що Белла Хадід позувала в чорній міні-сукні, ефектно зігнувшись заради пікантного кадру. Модель поділилася знімком, на якому позує в наряді з «бездонним» декольте.
"Який королівський погляд", "ось це ти богиня", "Ти виглядаєш відпадно", "обожнюю тебе більше всіх", - написали користувачі мережі.
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