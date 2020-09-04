"Давно пора подумати про сім'ю"

45-річна українська співачка Наталія Могилевська закрутила роман з черговим красенем, який аж надто когось нагадує

Як передає Politeka.net, у мережі з'явилося спільне фото артистки з бізнесменом-мільйонером Олегом Рижовим. Знімок опублікований в Instagram журналу "Viva!".

У підписі зазначається, що Могилевська вперше вийшла в світ з новим залицяльником і що, мовляв, у них "все серйозно".

На фото Наталя в чорній сукні пригорнулася до високого і ставного блондина, що стояв позаду неї. При цьому, судячи з усього, вони ще й трималися за руки.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Багатьом здалося, що Рижов - копія актора Саймона Бейкера з серіалу "Менталіст", деякі знайшли у нього спільні риси з голлівудським красенем Х'ю Джекманом і навіть з російською зіркою Сергієм Безруковим.

"Так це ж Менталіст 😄 🤣 "

"Безруков?"

"Дуже красива пара, здорово!! Щастя!"

"Ой, дай Бог їй щастя вже нарешті, справжнього жіночого щастя"

"👌ось він! Супер! Нарешті! Він! Гідний! Ура!👍"

"Круто! Ще й мільйонер, взагалі просто🔥"

"Ого як змінилася...білий колір не її..."

"Наскільки мені відомо, він не вільний і у нього все добре, але не з Могилевською"

"Схожий 😁"

"Який чоловік вах, схожий на Саймона Бейкера🔥щастя Наталії!"

"Давно пора подумати про сім'ю і дітей вже стара тьотка😂"

Раніше ми повідомляли, Могилевська в "хижому" вбранні вразила фото з колишнім партнером по "танцях з зірками" Владом Ямою.

На знімку хореограф позує в стильній чорній сорочці і брюках. У той же час Могилевська вибрала більш помітний образ. На ній розкішна блузка з леопардовим принтом, масивними оборками і пікантним декольте. Доповнили образ великі прикраси на шиї.

Нагадавши, помолоділа Могилевська без сорому посвітила бюстом у вбранні з декольте.

Як повідомляла Politeka, помолоділа Могилевська запаморочила голову пікантним виглядом в гримерці.

Також Politeka писала, що Могилевська вбила наповал кадрами з Дорофєєвою, Джамалою і Поляковою.