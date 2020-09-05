Відома модель Кендалл Дженнер показала себе на радість фанатів

на фото Кендалл позувала в жовтому купальнику перед дзеркалом. Бікіні було досить маленьким, дівчина знімала себе на телефон. Можна помітити, що зірка здалася у ванній і демонструвала свою фігуру і засмагле тіло. Волосся у Дженнер були зібрані в хвіст. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я люблю лайки", - підписала фото Кендалл.

Фанати поставили майже 7 мільйонів лайків і написали коментарі:

"Хороший вогонь", "ви пам'ятаєте, коли вона врятувала це від згоряння" ," просто хотіла таке маленьке тіло", "у тебе дівчинка зовні", " твоє життя таке прекрасне, Кендалл. Ви красиві і молоді. Насолоджуйтесь", "Вода і салат, вода і салат", "сподіваюся купальник не натирає" ," я теж не люблю озера", "Люблю тебе, дорога", "Кендалл ви теж хороші але не дотягуєте", "О, буду шматком дерева, що згоряє до смерті Кайлі Дженнер".

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На фото Кендалл сиділа в чорній сукні, чоботях і капелюсі, а образ доповнила сумочкою. Кайлі розташувалася поруч в білій сукні і чоботях. Дівчата без сорому демонстрували своє тіло, відвівши погляд від камери.

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