35-річна українська співачка Тіна Кароль розпалила публіку несподіваними відвертими фото

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала кілька свіжих знімків, на яких позує для модного глянцю Vogue UA.

На одному з кадрів спокуслива Тіна вляглася в ліжко в томній позі. На ній лише светр з геометричним орнаментом: красуня позбулася трусиків заради спекотного фото, прикривши найпікантніше місце білим простирадлом. При цьому неможливо не насолодитися її ніжними вигинами і оксамитовими округлостями.

Усміхнена Кароль, ніби ніяковіючи, прикрила очі рукою.

На іншому фото співачка постала в зовсім іншому образі: якщо попереднє пронизане ніжністю, то тут красуня перевтілилася в фатальну жінку, "леді-бос".

Тіна в чорному шкіряному комбінезоні сиділа на табуреті, зухвало розставивши ноги і вигнувши спину. При цьому вона розстебнула верх, засвітивши нічим неприкритий пружний бюст. Волосся Тіна зібрала назад, доповнивши лук чіткими стрілками.

Крім цієї фотосесії, Кароль розкрила журналу головну інтригу - дату виходу її нового альбому "Знайти своїх". Як стверджує офіційний фан-клуб співачки в Instagram, довгоочікуваний альбом вийде 18 вересня.

Користувачі бурхливо відреагували на відверті знімки артистки:

"...І знову десь головою розбив екран один Дан Балан 😅"

"Красиво і головне цілком естетично 😍 👼 "

"Якась нереально атмосферна фотка, ніжно-сексуальна, але без перебору! 💪✨"

"занадто гаряче! Занааадто ♥️😍🔥"

"Головне в светрі міс Балан 🤤 😏 💥 "

"Несіть вогнегасник 🔥"

"Щелепа відвисла 🤤 🤤 🤤 🤤 "

"Жінка, яка зводить з розуму 😍"

"До чого таке фото? Якщо воно і повинно існувати то тільки в домашньому архіві!!!!" - "а що там такого? Все прекрито. Це естетика"

"Наша крихітка Ті далеко не крихітка, а просто пожежа!"

"справжній бос 😎 🔫 "

"Більше вамп ніж ти не існує 🔥 😏 "

Нагадавши, Кароль розбурхала видом в "траурній" сукні:"Балан залишився в минулому".

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