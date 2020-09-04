Настя Каменських захопила жаркими образами в новому кліпі на пісню A Huevo

Ролик з'явився 4 вересня на офіційній сторінці NK в Youtube. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

У кліпі Настя постала в різних образах: від яскравого в блакитному костюмі з рожевою сорочкою до зухвалого в шкіряній куртці, леопадрових брюках і металевими дверними замками (молотками) на грудях. Ще одним був образ імператриці. На ньому співачка позувала в піджаку з прикрасами і кольорах прапора Мексики: зеленого, червоного і білого.

Що стосується музики, то новий трек став поєднанням латиноамериканських мотивів з європейськими ритмами.

"Я як справжня дівчина-Космополіт кайфую від неймовірного симбіозу колоритних і близьких мені по духу культур-української та мексиканської-настрій яких присутній в кожному треку мого нового альбому. Кураж, пристрасть і вогненний драйв злилися воєдино. Музика не має меж, як і моя любов до нового і експериментів у своїй творчості», — розповіла NK.

Назва a Huevo, яке викликало бурхливу реакцію, в перекладі з мексиканського сленгу означає "круто/офігенно".

Відзначимо, судячи з реакції в мережі, новий кліп Каменських припав до душі публіці.

«Це...ідеально 😍 це новий рівень, божевільна гордість за Україну», «кліп просто супер, образи просто неймовірні, Настя як завжди розумничка», «це просто пушка», «Це просто чарівний кліп 😍 Настя ти найкраща», «це просто ваааааауууу 😍 😍 😍 😍 😍 нереально крута пісня і кліп», "Круть, заводить Пісня", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, кліп на трек a Huevo знімали ще в карантин.

Режисером виступив Леонід. Це вже третя спільна робота Насті і Леоніда в сольному проекті NK, після "Попа як у Кім" і Еlefante.

Нагадавши, розкута Каменських переплюнула Моніку Белуччі, блиснувши бездонним декольте:"Потап творить чудеса".

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