Коханець Ольги Бузової блогер і виконавець Дава вирішив публічно її відчитати

Несподіваний коментар з'явився під новим постом Бузою в Instagram, передає Politeka.net.

Дівчина вирішила похвалитися своїм новим образом.

«Сьогодні я в такому образі 😋🤪 ось така учениця 👩🏻💼school girl 👩🏻🎓📚 бажаю всім школярам і студентам гарного навчального року 📝 знання - сила 📖 нехай Вас супроводжує тільки успіх у навчанні, мої хороші ❤️🙏🏻 Подобається така зачіска? ️ ️ Завжди для вас мої дівчатка, щось новеньке придумую", - написала артистка.

При цьому Дава додав коментар явно не по темі.

"Ти себе погано поводила сьогодні", - написав він.

На таку репліку бурхливо відреагували підписники Бузової.

"А де сердечко? Розлучитися хочеш?", "А вона взагалі коли-небудь поводилася добре?«,» В кут її тоді«, "роби вже нашій Олечке пропозицію. Вона чудова дівчина і гідна щастя. Час то йде, вистачить її мурожить. Швидко в оберемок і в ЗАГС", може проблема в тобі? Оля просто так нічого не робить", "наговорюєш на Олю. Вона оне може. Вона найдобріша дівчина на світі», "вона дівчинка, їй можна", - пишуть у відповідь Даві.

Нагадавши, Бузова в костюмі покоївки потрясла одкровенням про життя до слави.

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