Коханець Ольги Бузової блогер і виконавець Дава вирішив публічно її відчитати
Несподіваний коментар з'явився під новим постом Бузою в Instagram, передає Politeka.net.
Дівчина вирішила похвалитися своїм новим образом.
«Сьогодні я в такому образі 😋🤪 ось така учениця 👩🏻💼school girl 👩🏻🎓📚 бажаю всім школярам і студентам гарного навчального року 📝 знання - сила 📖 нехай Вас супроводжує тільки успіх у навчанні, мої хороші ❤️🙏🏻 Подобається така зачіска? ️ ️ Завжди для вас мої дівчатка, щось новеньке придумую", - написала артистка.
При цьому Дава додав коментар явно не по темі.
Захмеліла блондинка з "Квартал 95" блиснула красою у величезному декольте: "Просто захват!"
"Ощадбанк" терміново попередив власників карт, залишилося менше місяця: "До 1 жовтня..."
Тарифи несподівано знизили, але не для всіх: кому і за що дозволили платити менше
Дочка-першокласниця Галкіна і Пугачової захопила зборами в школу, кадри облетіли мережу: "Дівчинка з гумором"
"Ти себе погано поводила сьогодні", - написав він.
На таку репліку бурхливо відреагували підписники Бузової.
"А де сердечко? Розлучитися хочеш?", "А вона взагалі коли-небудь поводилася добре?«,» В кут її тоді«, "роби вже нашій Олечке пропозицію. Вона чудова дівчина і гідна щастя. Час то йде, вистачить її мурожить. Швидко в оберемок і в ЗАГС", може проблема в тобі? Оля просто так нічого не робить", "наговорюєш на Олю. Вона оне може. Вона найдобріша дівчина на світі», "вона дівчинка, їй можна", - пишуть у відповідь Даві.
Нагадавши, Бузова в костюмі покоївки потрясла одкровенням про життя до слави.
А ще Politeka писала, що епатажна Бузова розбурхала різкою зміною іміджу, зірку не впізнати.
Також Politeka повідомляла, що розпалена Бузова змінилася до невпізнання, фото вражає.