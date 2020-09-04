"Господи, ви гляньте на неї..."

73-річна співачка Алла Пугачова зібрала друзів, щоб відзначити День знань - адже її з Максимом Галкіним двійнята Ліза та Гаррі пішли в перший клас

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіже відео у своєму мікроблозі в Instagram, на якому музикувала разом з давнім другом Олександром Буйновим (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Злегка розпатлана Пугачова постала в червоній вовняній кофті, під якою виднівся комірець рожевої сорочки, блакитних джинсах і білих кросівках.

Примадонна знімала на телефон, як її колега грає на цифровому піаніно. Вона обійшла кругом Буйнова з інструментом, зрідка підспівуючи йому і посміхаючись. В цей час Аллу Борисівну теж хтось знімав.

У мережі з'явилася інформація, що на святі також були присутні Валентин і Марина Юдашкіни, які привезли з собою величезний торт у формі одинички.

Примадонна ніяк не стала підписувати відео, а тільки залишила ряд смайликів з сердечками.

Користувачі кинулися обговорювати побачене: деякі прийшли в захват, а інші пожурили артистку за невдалий наряд і постарілий вигляд.

"Мумія👎" - "вам потрібно дожити до її років, а потім порівнювати з собою і засуджувати"

"Брючки вужче треба б😂"

"Чарівно там у вас ❤️"

"Ви Класні!!!Приємно дивитися на творчих людей!!На давніх друзів!!!Бравооо!👏"

"Кайфуємо"

"Господи, ви гляньте на неї в цих штанях🙉жесть просто"

"Як приємно бачити, коли дві такі величини нашої естради і через роки залишаються друзями"

"Аллуся блогерствує Буйнова"

"Поки Галкіна немає вдома 🤣"

"З ким починали з тим і .....❤️"

Нагадавши, дочка-першокласниця Галкіна і Пугачової захопила зборами в школу, кадри облетіли мережу: «дівчинка з гумором».

Як повідомляла Politeka, Пугачова не стрималася і розплакалася в обіймах Галкіна, повне відео:»дожити б до тих часів, коли вони...".

Також Politeka писала, що схудла Пугачова в міні-спідниці і кедах викликала фурор в школі Лізи і Гаррі.