Настя Каменських ошелешила незвичайною зачіскою

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість виклала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" фото-анонс кліпу на нову композицію.

На знімку Каменських відображена з якрим макіяжем, її волосся гладко укладені з великою кількістю гелю. Такий образ викликав неоднозначну реакцію фоловерів артистки. Хтось пише, що навіть переплутав Каменських на фото з Анною Сєдоковою.

"Яка не вдала зачіска", "Вона транс?", "Блін, подумала спершу Сєдокова😂 😂 😂 🔥 💪", "Ого", "Настуся, ви така одна!! мила і прекрасна", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, Настя Каменських представить свою нову відеороботу на трек a huevo вже 4 вересня.

Композиція увійде в перший іспаномовний альбом співачки. Новий кліп артистки наповнений яскравим розмаїттям незвичайних персонажів, серед яких знайшлося місце і домашній улюблениці NK — собаці породи Бішон фрізе Мімі.

Назва a Huevo, яке викликало бурхливу реакцію, в перекладі з мексиканського сленгу означає "круто/офігенно".

Кліп на трек знімали ще в карантин.

"Мій новий кліп вийде просто запаморочливо яскравим і незвичайним", - розповідала співачка.

У ролику Каменських приміряла кілька образів. Один з них вона вже показувала.

На знімку Настя постала в ефектному костюмі і блузці малинового кольору. Свій наряд виконавиця доповнила масивними прикрасами. Волосся Настя зібрала у високий пучок.

Нагадаємо, розкута Каменських переплюнула Моніку Белуччі, блиснувши бездонним декольте:"Потап творить чудеса".

Як повідомляла Politeka, ефектна Настя Каменських втерла ніс Ані Лорак після пластики.

Також Politeka писала, що схудла Настя Каменських засліпила формами в облягаючому платті: "Королева ночі замість Полякової!"