Актриса Тетяна Кравченко, яка запам'яталася українцям роллю Валюхи в серіалі "Свати", підкорила яскравістю

Фанати артистки пильно стежать за її творчістю та особистим життям, повідомляє Politeka.net. Шанувальники створили сторінку в Instagram, присвячену своєму кумиру, де діляться різними фото зірки і фактами про її життя.

Так, на одному з останніх фото Кравченко з'явилася в чорній сорочці з білою вишивкою. Зірка не робила собі укладку, і поклала волосся за вуха. На голові артистки можна помітити окуляри для зору.

Яскрава актриса посміхалася, дивлячись в об'єктив камери.

"Навіть впавши, знову наважуйся на зліт, життя твої крила не дарма майструвала. Пам'ятай, що Бог ніколи не дає ноші, яка нам не під силу🙏 🏼❤️", - написали автори поста.

За годину пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів.

"Розумничка наша Валюха", " краса-страшна сила😁 👍 👍 👍 дуже сильно чекаю продовження вашого серіалу-Свати 7)))🙏", "сьогодні переглядаємо серіал Свати в сотий раз і не перестаємо захоплюватися артистами. Спасибі вам", " я цю думку, тільки іншими словами, я часто промовляю для себе.!!!! 🔥 🔥 🔥 🔥 ", "Після таких слів так хочеться жити!!!!!!", "Красуня ви наша, Я вас обожнюю ❤️", " ви чудова! Зараз дивлюся Свати! 😊 💗 💘 👏 ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Тетяна Кравченко позувала поруч з прихильницею. Актриса зображена з яскравим макіяжем, її волосся акуратно укладене. Фолловери просто засипали компліментами улюблену артистку.

"Промениста жінка!", "Ви жінка вогонь", "Тетяна ви очаровашка браво, браво, браво", - написали користувачі мережі.

Нагадавши, задоволена Валюха з "Сватів «вразила» квітучим «виглядом:»насолоджуйтеся".

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