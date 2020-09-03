Американська фітнес-модель Ана Чері показала, як провела час на пляжі в чорному бікіні

Дівчина любить балувати фанатів яскравими фото з пляжу і цей раз не став винятком. Оскільки модель відкрила магазин власного одягу і спортивних костюмів для тренувань, вона постійно нагадує про нього. Викладаючи фото, на яких сама позує в модному одязі і білизні, Ана отримує сотні коментарів у відповідь.

При цьому засмагла дівчина любить хвалитися достоїнствами в купальниках, які також почала рекламувати. На одному з пляжних фото в чорному бікіні ані вдалося вразити видом. Для ідеального образу вона також використовувала білу сорочку, спущену з плечей, акуратні шпильки на волоссі і сережки з камінням.

"Шпильки для волосся і бікіні ... наскільки комфортно я зараз виглядаю за шкалою 1-сидячи на гострих каменях? 😜 » "- написала Ана.

Ось як реагують фанати:

"Красива жінка", "красуня біля палацу"," смілива дівчинка", " це ж вогонь, Ви знаєте?😘 🔥 » , «Ноги треба внизу підкачати», " справжня жінка🔥 🔥 🔥 🔥", "дуже хитра, як лисиця спокусниця, О так🔥🌹😎🍂😀🌿🌿,» «продовжуйте нас радувати🔥", "вивчення краси з красивою природою 👌»," чудово🖤 🖤 🖤".

Раніше ми писали, що випустивши власну колекцію одягу, Ана стала дуже популярна завдяки незвичайним моделям. Сама дівчина намагається якомога частіше показувати образи на собі, підкреслюючи форми найзухвалішими луками.

Цього разу Чері блищала фігурою в білому бікіні, а ліфчик такого ж стилю просто розстебнула, залишивши лише пару гудзиків. Втім, прикрити груди не вдалося. Засмагла Ана зробила акцент на своїй фігурі і отримала сотні коментарів у відповідь. Дівчині подобається, як вона виглядає, тому вона абсолютно не соромиться демонструвати своє тіло.

"Люби мене«," бажаю, щоб ти була як моя дівчина ❤ " « "Прекрасна люблю тебе, Ана», « 💙 💙 😍 😍 🌷 te ves muy sensual corazón🌷 😍 😍 💙 💙», "так так так, це дуже енергійна","", " гарячі стегна !!", "Бомба, принцеса, легше".

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

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