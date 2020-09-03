Відома модель Сьюзі Кортес, що отримала титул "Міс Бум-Бум" за свої сідниці, з'явилася на пляжі в дуже відвертому вигляді

Зірка публікує сміливі фото у своєму Instagram, залучаючи до своєї персони немаленьку аудиторію, пише Politeka.net. За сторінкою красуні стежать вже 2,3 мільйона підписників.

На одному з останніх знімків модель постала в білому купальнику, який був настільки відвертим, що навряд чи прикривав принади.

Кортес опустилася на коліна, зануривши ноги в пісок. Вона трохи відкинулася назад.

Білий купальний наряд відкривав види на пишні груди і пружні сідниці. Також в очі кидаються накачані і рельєфні ніжки красуні.

Зірка закинула руки на голову і дивилася в камеру. При цьому її хвилясте волосся мало не торкалися піску.

"Доброго ранку, кохані", - написала Сьюзі.

Майже за півгодини пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі відзначили розкішну фігуру знаменитості і також побажали їй доброго ранку.

"Така спекотна", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес демонструвала не тільки свої вигини, але і, звичайно, свою головну гордість - пружні сідниці.

Модель лягла біля вікна в крихітному купальнику, що натягнувся на її досконалому тілі.

Жовто-чорна лямка натягнулася на спині і ніби вп'ялася в неї, а крихітні плавки рожевого кольору "загубилися" між сідницями.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес позувала в невидимій білизні, яка апетитно обтягувала як бюст дівчини, так і п'яту точку. Дівчина спокусливо вигнулася, демонструючи залишені від поцілунків сліди помади на грудях.

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