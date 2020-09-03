Відома модель Сьюзі Кортес, що отримала титул "Міс Бум-Бум" за свої сідниці, з'явилася на пляжі в дуже відвертому вигляді
Зірка публікує сміливі фото у своєму Instagram, залучаючи до своєї персони немаленьку аудиторію, пише Politeka.net. За сторінкою красуні стежать вже 2,3 мільйона підписників.
На одному з останніх знімків модель постала в білому купальнику, який був настільки відвертим, що навряд чи прикривав принади.
Кортес опустилася на коліна, зануривши ноги в пісок. Вона трохи відкинулася назад.
Білий купальний наряд відкривав види на пишні груди і пружні сідниці. Також в очі кидаються накачані і рельєфні ніжки красуні.
Кіркоров приголомшив дитячим фото й шкільним атестатом: "Всі дівчата закохалися в ці..."
Тодоренко після скандалу з Івлеєвою повернеться в "Орел і решка" з новим другом Асмус: "Вже набридло"
П'яна Волочкова переплутала барну стійку з балетним верстатом, кадри конфузу: "На коктейль напрацьовує"
Термінова евакуація відпочиваючих на пляжі під Одесою, з'їхалися всі служби: відео НП
Зірка закинула руки на голову і дивилася в камеру. При цьому її хвилясте волосся мало не торкалися піску.
"Доброго ранку, кохані", - написала Сьюзі.
Майже за півгодини пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі відзначили розкішну фігуру знаменитості і також побажали їй доброго ранку.
"Така спекотна", - написав один з фанатів.
Нагадаємо, Сьюзі Кортес демонструвала не тільки свої вигини, але і, звичайно, свою головну гордість - пружні сідниці.
Модель лягла біля вікна в крихітному купальнику, що натягнувся на її досконалому тілі.
Жовто-чорна лямка натягнулася на спині і ніби вп'ялася в неї, а крихітні плавки рожевого кольору "загубилися" між сідницями.
Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес позувала в невидимій білизні, яка апетитно обтягувала як бюст дівчини, так і п'яту точку. Дівчина спокусливо вигнулася, демонструючи залишені від поцілунків сліди помади на грудях.
Нагадавши, господиня найкрасивіших сідниць зухвало вигнулася, захопивши розміром " персиків"
А ще Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць спокусила в видом латексі і прозорій білизні
Також Politeka повідомляла, що господиня найкрасивіших сідниць блиснула пружною гордістю в мікро-бікіні