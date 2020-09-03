Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала свою гордість на радість фанатів
На фото Гюль позувала в боді. Бахарі знімала сама себе на телефон зверху, демонструючи пристойне декольте. Образ красуня доповнила яскравим макіяжем, а волосся вирішила залишити розпущеним. Але найбільше привертає увагу саме груди, адже і сама модель зробила на ній акцент. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не змогли засипати компліментами красуню або поставити лайки. Все через те, що Бахарі опублікувала кадр в сторіс Instagram, але так і хочеться сказати: "розмір на п'ять, гаряча і небезпечна".
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Ми писали, що відома модель Гюль Бахарі опинилася і розповіла про небезпеку.
На фото красуня позувала в напівпрозорому корсеті з величезним декольте. Образ Гюль доповнила джинсами, які підкреслили пишні сідниці. Волосся у дівчини були розпущені, поки вона стояла на тлі довгого дивана і дзеркал.
Повідомлялося, що популярна модель Гюль Бахарі показала стильний пляжний образ.
Оскільки Гюль є рекламним представником трендового одягу, вона намагається показувати себе саме в сукнях, причому роблячи акцент саме на значній і об'ємної грудей. Саме тому фото, на якому Гюль приміряла чорний купальник з безліччю завязочек з тонкої тканини, вельми заінтригувало шанувальників.
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