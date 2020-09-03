Російський шоумен Максим Галкін показав, як їх з Аллою Пугачовою діти діляться першими враженнями від школи
Як передає Рoliteka.net, свіже відео Максим опублікував у себе в Instagram.
На кадрах відображено, як радісні Гаррі і Ліза граються перед дверима замку сімейства в селі Грязь.
Галкін їх запитує про враження від школи.
"Нормально", - каже новоспечений школяр.
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"Просто норм", - додала його сестричка.
"Задоволені діти", - чути за кадром голос Алли Пугачової.
Зазначимо, цього року діти Максима Галкіна і Алли Пугачової пішли в перший клас.
Для дітей подружжя вибрали приватну підмосковну гімназію на Рублево-Успенському шосе, неподалік від села Грязь, де вони проживають.
Примадонна прийшла на свято 1 вересня в шкіряному бомбері, короткій плісированій спідниці і конверсах. У такому вбранні вона сама виглядала, як школярка. Галкін же надів червону картату сорочку і рвані джинси.
Відзначимо, на святі Пугачова навіть пустила сльозу.
Нагадавши, дочка-першокласниця Максима Галкіна і Алли Пугачової захопила зборами в школу, кадри облетіли мережу:»дівчинка з гумором".
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