Російський шоумен Максим Галкін показав, як їх з Аллою Пугачовою діти діляться першими враженнями від школи

Як передає Рoliteka.net, свіже відео Максим опублікував у себе в Instagram.

На кадрах відображено, як радісні Гаррі і Ліза граються перед дверима замку сімейства в селі Грязь.

Галкін їх запитує про враження від школи.

"Нормально", - каже новоспечений школяр.

"Просто норм", - додала його сестричка.

"Задоволені діти", - чути за кадром голос Алли Пугачової.

Зазначимо, цього року діти Максима Галкіна і Алли Пугачової пішли в перший клас.

Для дітей подружжя вибрали приватну підмосковну гімназію на Рублево-Успенському шосе, неподалік від села Грязь, де вони проживають.

Примадонна прийшла на свято 1 вересня в шкіряному бомбері, короткій плісированій спідниці і конверсах. У такому вбранні вона сама виглядала, як школярка. Галкін же надів червону картату сорочку і рвані джинси.

Відзначимо, на святі Пугачова навіть пустила сльозу.

Нагадавши, дочка-першокласниця Максима Галкіна і Алли Пугачової захопила зборами в школу, кадри облетіли мережу:»дівчинка з гумором".

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