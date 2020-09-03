Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) показала свої досконалості крупним планом

Зірка показала, як відпочиває біля басейну, приймаючи сонячні ванни, передає Politeka.net. Модель опублікувала спекотне сторіз, в якому постала в крихітному бікіні.

Сьєнега лежала на шезлонги, розтягнувшись під променями сонця.

Зірка одягла крихітний ліфчик у вигляді двох трикутників тканини на крихітних бретельках. Клаптики обтягнули груди, ледь приховуючи під собою найінтимніші місця.

Крім цього, на моделі були маленькі плавки на тонких зав'язках, що надавали образу пікантності.

Завершили образ стильні окуляри і кепка.

Не можна відвести очей від ідеальних форм моделі і її розкішного тіла. Це не дивно адже Сьєнега активно займається спортом для підтримки таких форм.

Кадри були оприлюднені в сторіз, а тому не зібрали багато лайків і коментарів. Можливо, красуню засипали компліментами в особистому листуванні, адже вона божественно гарна.

Нагадаємо, Кассандра Сьенега опублікувала в своєму Instagram чергове відео в сміливому купальнику. Модель позувала в крихітному купальнику, який ледве прикривав найінтимніші місця.

Бікіні, що складається з найтонших смужок, що натягнулися на грудях і на стегнах.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьенега позувала в салатових велотреках і майці, яку зав'язала на животі. В руках зірка тримала чашку з водою, якою поливала своє тіло.

Волосся у красуні було зібране в хвіст, а на них можна побачити чорні окуляри. Відео вийшло дуже жарким і привабливим.

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