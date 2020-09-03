25-річна українська актриса, зірка серіалу "Свати", Анна Кошмал порадувала публіку "живими" кадрами

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала, як проводить час з подружками-колегами на пляжі в Одесі.

На знімках актриса позувала в чорному купальнику. На одному з кадрів Анна вмостилася на гойдалці, розташованій прямо у воді, закривши очі від задоволення, і вся в солоних бризках.

Дівчата вдосталь накаталися й нафотографувалися в найрізноманітніших позах. Кошмал помітно виділяється своєю стрункою і спокусливою фігурою.

"Одеса🧡вперше за півроку вибралися з дівчатами на гастролі. Як бачите не втрачаємо часу даремно ☺ скучили за нашими душевним і завжди веселим пригодам і звичайно ж по сцені. З великим нетерпінням чекаємо зустрічі з глядачем 🙌 🎭 # дівич-вечір 💋 # откриваемсезон✨", - підписала актриса кадри.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Фотки клас👍Дівчата ви молодці❤ ❤ ️"

"Ух тиииии як красиво ♪"

"Пляж брайтон Біч)))) 🔥"

"Євгенія ви богиня"

"Не дарма терпіла бризки"

Раніше ми повідомляли, Кошмал в даний час знімається в другому сезоні серіалу "Папік". Крім роботи, красуня встигає викладати в соцмережі фото з колегами. Так, на останньому з них дівчина постала в оточенні своїх ефектних напарниць. У підписі вона помітила, що на знімку не вистачає Дар'ї Петрожицької - у актриси виявили китайський вірус, тому вона поки не бере участь у зйомках.

"А взагалі ми не просто команда, а як сьогодні було сказано режисером, справжня машина", - похвалилася Анна.

Нагадавши, Женька з " сватів "з подружками спокусили видом на зйомках нового" папіка":"Ухх, які красуні".

Як повідомляла Politeka, щаслива Женька з "Сватів" вразила зовнішністю на відпочинку, актрису не впізнати.

Також Politeka писала, що Женька зі " Сватів "спокусила спекотними краєвидами на зйомках серіалу"папік-2".