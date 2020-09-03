42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова заінтригувала публіку спокусливим образом і несподіваною дилемою

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в полі біля стогу сіна.

Анфіса була в світло-блакитній сукні з пишною спідницею до ікри і бежевому жакеті. Гаряча Чехова підняла ніжку, задерши легку тканину ймблиснувши пружним стегном.

Зірка доторкнулася рукою до шиї і задумливо подивилася кудись вдалину.

У підписі Анфіса поділилася своїми філософськими думками про вплив соцмереж на людину:

"Зайшла сьогодні в Фейсбук. Давно там не була. І на мене обрушилася хвиля новин. Вмирають літні улюблені всіма актори, разом з епохою☺️... Навіть ті, хто раніше обсипав простір фейсбуку кумедними гостротами, тепер зажурилися. Потім я знову відкрила Instagram, а там Шуфутинський, красиві картинки, позитивні думки, всі вчать всіх жити, демонструють відфотошоплену дійсність... Чи ті це світи, які варті нашої уваги? Чи ті це вікна, які варто відкривати?🙄"

Спантеличені користувачі кинулися коментувати:

"Інста різна і фейсбук теж. Кожен сам вибирає своє оточення, так само, як і формує свою стрічку новин. А відкриті вікна комусь несуть протяг, а комусь - свіже повітря"

"Ах хороша 🔥 💣 💯 "

"Вікна краще відкривати всередину ... себе🤗 а соцмережі використовувати для інформації та пошуку однодумців"

"Відкривайте Тік-Ток і танцюйте від фейсбукових проблем 💃"

"Селяночка😋"

"Є жінки в російських селах🔥"

Нагадавши, томна Чехова обтягнула бюст золотом і притулилася до відомого красунчика: "наявність чоловіка збільшує...".

Як повідомляла Politeka, грайлива Чехова задерла спідницю і влаштувала витівки в стозі сіна: "шикарна жінка".

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