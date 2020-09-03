Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер заворожила формами в красивій сукні

Зірка порадувала шанувальників яскравими фото в сторіз Instagram, повідомляє Politeka.net. На них вона постала в несподіваному образі.

Кайлі зняли в момент, коли вона йшла по вулиці. Знаменитість була з білим волоссям і стрижкою каре.

З одягу на Кайлі був світлий комбінезон з глибоким декольте. Великі груди виставилися з вирізу і, здавалося, зараз вилізуть з нього.

Тонка тканина комбінезона обтягнула струнку талію і пишні стегна. Зверху розкішна дівчина накинула пальто.

Стильні окуляри та інші аксесуари доповнили образ.

Варто відзначити, що фото є архівними.

"Іноді я не можу повірити, що моє волосся було таким білим", - написала Кайлі.

На жаль, користувачі мережі не змогли прокоментувати відкрито дані кадри, адже в сторіз немає такої можливості.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала в рожевому комбінезоні з пікантними вирізами.

Модель обтягнула свої шикарні груди одягом схожим на ліфчик, а свої гарної форми стегна - "велосипедками".

Пікантні розрізи оголювали частини тіла моделі, зокрема, тонку талію і пишні стегна.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала зі своєю подружкою Софією Річі під час відпочинку на морі. Обидві дівчини були в крихітній білизні, демонструючи розкішну фігуру.

На інших кадрах красуні бавилися і розважалися на камеру. На частини з них вони використовують фільтр, який накладає на обличчя собачі вуха і ніс.

Таким чином, у фан-групі зробили пост про день народження.

Нагадавши, Кайлі Дженнер показала свої найгарячіші образи.

А ще Politeka писала, що соковита Кайлі Дженнер впихнула пишні форми в тісну футболку.

Також Politeka повідомляла, що пишнотіла Кайлі Дженнер розбурхала видом в провокаційному вбранні.