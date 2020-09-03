Скандальна російська балерина і світська левиця Анастасія Волочкова, яка зараз відпочиває за кордоном, похвалилася новим фото

Як передає Politeka.net, новим знімком артистка поділилася на сторінці в Instagram.

На фото Волочкова позує в злитому червоному купальнику, широко розкрив халат того ж кольору, одягнений поверх. При цьому пишні груди балері залишається толлько трохи прикритою. Стоїть вона в такому вигляді на кораблі.

"Червоні вітрила", - коротко підписала балерина знімок.

Відзначимо, що коментарі на сторінці Волочкової відключені. Тому дізнатися, як оцінили таку «Ассоль», не вийде. Ймовірно, балерина передбачала потік негативу в свою сторону.

Відзначимо, судячи з геолокації на фото, для відпочинку балерина вибрала п'ятизірковий готель Rixos Sungate в турецькому місті-курорті Кемері.

Нещодавно 44-річна зірка попозувала в іншому червоному купальнику і при цьому не забула засвітити свої сором'язливі місця і довгі ноги, виставивши одну на носочку вперед. При цьому обличчя балерина прикрила руками, найімовірніше від сорому.

Можна тільки відзначити, що Ассоль уже не та.

Показивть фотографії з турецького курорту Анасія Волочкова початку ще 21 серпня. Там вона встигла навіть провести заняття з балету.

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