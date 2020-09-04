Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковски показала засмагле тіло в новому золотому бікіні

Як правило, Емілі влаштовує фотосесії на природі, вдома і біля моря. Оскільки дівчина зовсім не любить спортзали, вона вважає за краще багато ходити і вибиратися на активний відпочинок з друзями. Саме так модель підтримує себе у формі.

Втім, Емілі також правильно харчується, але не перестає "грішити" солодощами, є фаст-фуд та інші шкідливості. Причому завдяки генам дівчина отримала відсутність схильності до повноти. Її мама виглядає досить струнко і набагато молодше свого віку. Емілі ж не перестає дивувати дуже фігуристими формами.

У золотому Бікіні на гумових завязочках і тонких лямках на ліфі вона виглядала чудово. Завдяки ідеально підібраному освітленню, фото з Емілі вийшли відмінними, а її засмагле тіло привернуло до себе безліч уваги:

"Ти така гаряча😚", "цей пупок", ого, Чому ти така струнка😲", «hernosa🔥», «я так пишаюся тобою за твій коллаб! @amarahenderson", "Ой мені сподобалася, коли вона була блондинкою«," чудові і красиві губи ...... 🔥 🔥 🔥 ", "Красиво і вишукано👙", "ти мила дівчина Найс", "завжди ідеальн", "романтична дівчинка", "золоте бікіні завжди в тему", - пишуть користувачі.

Ми також писали, що дівчина кожен день влаштовує фотосесії для глянцю. В її профілі багато кадрів в самих різних образах і нарядах, тому шанувальники звикли бачити Емілі в найнеймовірніших позах, з блискучим макіяжем і з різним кольором волосся.

Примітно, що в інший час, вільний від роботи, Емілі не завдає макіяж, намагається не укладати волосся, так як переживає за їх цілісність і здоров'я. Ратаковскі показує вдома, як веселиться на пляжі або ж на прогулянці. Причому для виходу в світ Емілі завжди надягає бікіні різних кольорів і дизайнів. Цього разу вона підкорила видом в яскраво-помаранчевому монокіні на сонячному фото з відпочинку:

"вау, це пишно», «Ти виглядаєш круто», « 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 на цій картинці ваша 🍑 🍑 🍑 🍑 виглядає приголомшливо красивою гермосою😘", " приємно ззаду дивитися«,» класна по*ка!Ось це стегна! Молодець...""приголомшливий вигляд!", "Хороший образ".

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