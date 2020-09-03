Відома актриса Тетяна Песик, зірка "Квартал 95", показала себе і розповіла про літо

На фото Тетяна стояла в білій сукні або сорочці. Зірка спокусливо вигнулася, трохи задерши своє вбрання. Красуня позувала в поле на тлі стіг сіна, а рукою взялася за волосся. Фото вийшло дуже ефектним і спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати склали майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красуня моя", "Богиня", "Ого, який вогонь", " втратив щелепу, допоможіть. Вона впала під стіл, коли побачив ваше фото", "Вау, легше", "красуня, побільше таких фото", "Ух, Танечка", "що за машина", "як говорив Притула - Богиня", "Еротична", "Танюш, що ти робиш зі своїми фанатами, шкода їх", "Божечки, як гаряче".

Ми повідомляли, що одна з ключових актрис "жіночого кварталу" Тетяна Песик блиснула розкішшю в міні-сукні.

Дівчина пройшлася модельною ходою, похвалившись своїми довгими ніжками. Коли вона поверталася, спідниця задралася і засвітила зайве. Втім, Песик, це, схоже, не хвилювало. Вона насолоджувалася своїм зовнішнім виглядом в красивому літньому платті.

За кілька годин відео подивилися майже 17 тисяч разів. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

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