Старший син загиблого Сергія Захарова просив суд призначити акторові Михайлу Єфремову не менше 7 років тюремного ув'язнення

Так у вівторок, 8 вересня, суддя Пресненського районного суду Москви оголосив вирок Єфремову.

За рішенням суду, актор Михайло Єфремов визнаний винним у ДТП на Смоленській площі. Його відправлять в колонію загального режиму на 8 років. Із залу суду його вивели в наручниках.

Вирок суду Михайло Єфремов слухав стоячи з закритими очима.

Більш того, експертиза довела, що в момент скоєння ДТП актор був у стані алкогольного сп'яніння, і саме Михайло Єфремов перебував за кермом автомобіля.

Суддя також заявив, що ніяких даних про відмову гальм у автомобіля артиста немає. Його авто рухалося зі швидкістю 75-90 км / год перед зіткненням.

Доказів провини Михайла Єфремова для вирішення кримінальної справи, які надала сторона обвинувачення в рамках судового розгляду, достатньо.

Актор, який раніше заявляв, що не пам'ятає, чи був він взагалі за кермом, в силу нетверезого стану в момент трагедії, в останній момент вирішив-таки визнати провину.

Однак зі своїм "екстреним" визнанням Єфремов трохи не встиг. Прокурор пояснив, що від підсудного, на жаль, не почули визнання провини, тому менш тяжкого покарання запитувати не став.

Нагадаємо, сторона обвинувачення вимагала 11 років колонії загального режиму Єфремову. Прокурор повідомив, що вина зірки в смертальному ДТП доведена повною мірою.

"Вдалося достовірно встановити хронологію ДТП. Воно сталося на очах у безлічі свідків. З обіду зайшов в бар "Улісс", там був більше півгодини. Замість того, щоб викликати таксі або послугу тверезого водія, підсудний свідомо сів за кермо своєї машини. Слідуючи по 4-й смузі, виїхав на зустрічну смугу, не виконав правила ПДР. Перетнув 4-5-ту смугу, скоїв наїзд на смугу зустрічного руху. Не вжив своєчасних заходів для запобігання ДТП. На Смоленській площі скоїв зіткнення з "Ладою", позбавив Захарова можливості запобігти ДТП. В результаті отриманих травм (Захаров-прим.) помер", - описав ситуацію прокурор.

Відзначимо, максимальний термін за цією статтею був 12 років.

У свою чергу Єфремов зізнався, що щиро шкодує про смерть Сергія Захарова і готовий ще багато разів вибачитися перед його близькими, а також зазначив, що у нього не було мети піти від відповідальності.

Актор розумів, що в будь-якому випадку люди вважатимуть його винним і нещирим.

"Якщо розбиратися, я завжди не правий. Чому я не висловлював співчуття в суді, коли там сиділи потерпілі? Тому що всі сказали б, що граю на глядача. Я в глухому куті. Що б я не зробив-все не так, у всьому не правий. Це вражаюча логіка. З одного боку ви все хочете, щоб мене жорстко покарали, з іншого боку, говорите, що адвокат мене вже жорстко покарав. Ви хочете, щоб він мене покарав своїм захистом, і ще жорсткіше?

Ми бачимо 11 років-що вам мало що? Загалом Я розумію, що не правий у всьому. Ваша честь, я визнаю свою провину і щиро каюсь. Якщо це зробив я. але, напевно, по всьому, такі шикарні докази. Я тим більше не знаю, що робити мені далі. Хочу сказати, що алкоголь — це дике зло, треба знати міру. Тому що, якщо не знаєш міру, то підеш на 11 років на нари. Я щиро каюся, глибоко співчуваю і прошу вибачення у сім'ї Захарова"»

Фінальним акордом у виступі Єфремова став вірш, який він написав на дев'ять днів-17 червня. Поетичні рядки артист присвятив загиблому Сергію Захарову.

"Сергію, ми не були знайомі.

Наше знайомство стало жахливим,

Я був у стані алкогольної коми,

А ти загинув абсолютно марно.

Якщо, Сергій, я зможу пережити твою смерть,

Все, що буде потім, тільки в ім'я твоє.

Я буду молитися, якщо зможу дотерпіти

До того часу, як ми станемо удвох.

Там, де ніхто не здає і ніхто не злиться

На тому світі немає таких понять.

Там у всіх, як у тебе, світлі обличчя

Мене туди не візьмуть, там немає ніяких демократій.

Сергій, Я не прошу у тебе поблажливості,

Я огидний, п'яний, жахливий, не людина.

Ти, на жаль, не чуєш мого до тебе звернення

Але мені, на жаль, не вдасться повернути тебе в цей вік.

Господи, дай мені трохи сил, а Сергію-раю,

От би поговорити з ним, побачити його, помовчати.

Я ж дійшов до ручки, як в житті дійшов до краю,

Є на кого поставити каїнову печатку".

Наостанок актор зазначив, що дуже любить людей, свою дружину і дітей. Все життя він намагався вести себе по совісті, тому не розуміє загальної ненависті.

"Я ніколи не користувався популярністю своєю, безкарністю. Так, випивав. Як прості люди випивають. Була б проста людина, не було б 11 років. Було б 7-8. Ну що ж, 11 років — дуже кровожерливо, звичайно. Боюся, не доживу до звільнення. Тобто це смертний вирок. А при смертному вироку є останнє бажання - я прошу вас, ваша честь, винести мені законний вирок".

Нагадаємо, що Михайлу Єфремову винесли суворий вирок після ДТП: "довічно...".

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