Для російського актора Михайла Єфремова, якого судять за смертельну ДТП, прокурор вимагає 11 років колонії загального режиму

У четвер, 3 вересня, в Пресненському суді йдуть дебати сторін у справі актора.

Єфремова звинувачують у скоєнні ДТП зі смертельним результатом у п'яному вигляді, максимальний термін за цією статтею — 12 років.

Зазначимо, раніше акторові просили 8 років в'язниці.

Актор не заперечував, що в момент зіткнення був п'яний.

"Я визнаю свою провину", - сказав Єфремов на початку судового засідання, після чого йому не дали можливості говорити.

На думку прокурора, вина доведена, про це говорять свідчення свідків і відеозаписи. За його словами, у Єфремова в наявності органічний розлад особистості і алкогольна залежність. Також обвинувач заявив, що показання свідків Кобеца, Гаєва і Бадасяна не відповідають дійсності.

Держобвинувачення вимагає також стягнути з Єфремова 500 тисяч рублів в якості компенсації старшому синові загиблого Захарова (вимагав він 7,5 мільйонів рублів) і повністю задовольнити позови інших потерпілих у справі.

Раніше повідомлялося, що за словами раніше незаявленого свідка з машини Єфремова після ДТП "вийшов чоловік з пасажирського боку", а за кермом автомобіля Jeep знаходився молодий чоловік з темним волоссям.

Адвокат Єфремова підкреслив, що на питання, "чи є водій того джипа Єфремовим", свідок відповів негативно. Суд відмовився долучити свідчення Кобеца і вирішив допитати його особисто. Той заявив на суді, що довго не хотів ставати свідком, побоюючись помсти з боку водія Jeep.

Нагадаємо, ввечері 8 червня відомий російський актор Михайло Єфремов в центрі Москви на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу, проїхав подвійну суцільну і врізався у вантажний автомобіль.

Водій другого автомобіля був госпіталізований з серйозними травмами. Від отриманих поранень він помер у лікарні.

Відзначимо, засідання у справі фіксується на відео.

«Це все, звичайно, жахливо, страшна трагедія», - такими були перші слова Єфремова після питання судді про те, чи не заперечує він проти відеозйомки засідання.

Нагадаємо, що Михайлу Єфремову винесли суворий вирок після ДТП: "довічно...".

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