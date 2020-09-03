35-річна українська співачка Тіна Кароль розповіла, як і де буде вчиться її 11-річний син Веніамін під час пандемії

Як передає Рoliteka.net, на одній з фан-сторінок артистки в Instagram з'явилися фото Вені, який схилився над книгою.

Хлопчик, в картатій сорочці і світлому в'язаному светрі, позував біля вікна в заміському будинку Тіни, який починав будувати ще її покійний чоловік, продюсер Євген Огір.

Користувачі в основному привітали Веню з початком навчального року, побажавши йому удачі:

"Лапочка. Удачі йому. Нехай цей навчальний рік принесе багато перемог і радості"

"При такій популярності мами такий скромний і вихований хлопчик. Тіна умничка"

"З початком навчального року, Веніамін! Нехай цей рік буде легким, вдалим і 💯 💖 💋 успішним!!!"

"Фу зубрила я таких не люблю в мене навіть таких друзів нема"

"Я бачив майбутнє цього хлопчини, він всупереч всім жаданням матері своєї відмовиться від тієї величезної миски добірного рису заради простих людей, Душа його чорниці забажає, коли прийде пора життя вибирати. Рис відварний що мати готує, вже зараз він часто відкидає, і він доб'ється виконання місії своєї ... "

Як відомо, у восьмирічному віці Веніамін почав навчатися в одній зі шкіл Лондона, хлопчик пішов відразу в другий клас. Кароль свого часу заявляла, що незважаючи на думку оточуючих, мовляв, відправила дитину так далеко, їх з сином все влаштовує і вони задоволені.

"Всі крутили біля скроні і вважали, що я збожеволіла. Всупереч батькам і всім, я зробила це. Ми щасливі. Ми часом розлучаємося, але зараз я живу на дві країни - між Великобританією і Україною", - відзначала співачка.

Навесні, у зв'язку з пандемією, Кароль забрала Веніаміна додому. Навчання дитина проходила дистанційно. Незважаючи на продовження карантину, новий навчальний рік хлопчик проведе в Лондоні.

«Ми для себе вирішили, незважаючи на те, чи буде дистанційне навчання чи ні, він все одно туди поїде. Тому що він скучив, там його друзі, розваги», — пояснила Кароль в інтерв'ю телеканалу «Україна».

Нагадавши, розкішна Тіна Кароль в панчохах задерла платтячко, змусивши чоловіків червоніти.

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль без макіяжу і фотошопу стурбувала зовнішністю після зйомок.