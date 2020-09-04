Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе на радість фанатів

На фото Бахарі позувала в сукні з відкритою спиною. Красуня стояла на парковці, розвернувшись спиною до об'єктива камери. Гюль без сорому показала п'яту точку, яку відстовбурчила перед камерою. Волосся зірка вирішила зібрати в хвіст, а сама не відводила погляд від фотографа. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дитинко, ти можеш отримати все це", - написала Бахарі під фото.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Gorgeous", "так багато краси на одному фото", "виглядає приголомшливо", "Привіт, красива дівчина", "Сяй яскраво, як діамант", "шалено красива", "Дорогоцінна любов", "ви робите цей пляж захоплюючим", "отримав шикарну красу".

Повідомлялося, що популярна модель Гюль Бахарі ледь втримала пишні груди в зухвалому декольте.

Знаменита модель вражає публіку виходами в світ в найефектніших нарядах. Дівчина не любить скромничати, тому завжди одягає сукні з неймовірними декольте. Цього разу Бахарі вдалося убити наповал шанувальників кадром в дивовижному образі.

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