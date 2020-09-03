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Так, зараз у багатьох зарплати повернулися до докарантинного рівня, але особливо радіти приводу немає. Керівник підрозділу макроекономічних досліджень групи ICU Сергій Ніколайчук попереджає, що подальшого підвищення чекати не варто, передає "РБК-Україна».

За даними Держстату, зростання номінальних і реальних заробітних плат у липні прискорилося до 7,6% Р/Р і 5,1% р/р відповідно. У порівнянні з попереднім місяцем з урахуванням сезонності і номінальні, і реальні зарплати зросли на 3,2%.

"Однак ослаблення потенціалу зростання продуктивності праці в результаті соціального дистанціювання і обмеженої трудової мобільності населення буде стримувати можливості компаній підвищувати заробітні плати високими темпами", - говорить експерт.

Керівник підрозділу макроекономічних досліджень групи ICU зазначив, що заробітні плати продовжили активно зростати після осідання в березні-квітні і з урахуванням сезонності вже перевищили лютневий рівень на 1,7% (у реальному вираженні ще на 0,5% нижче).

"У найближчі місяці очікуємо додатковий імпульс від підвищення мінімальної зарплати, але надалі потенціал стрімкого зростання реальних зарплат послабиться", - додав Ніколайчук.

Разом з тим, борги по зарплатах в Україні продовжують зростати. Так, загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в Україні станом на 1 серпня 2020 року склала 3400,5 млн гривень. Такі дані Держстату.

Сума заборгованості на 8,1% (на 254,1 млн гривень) більше, ніж місяцем раніше (3146,4 млн гривень).

Зазначається, що заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 серпня склала 2180,3 млн гривень, що на 237,6 млн гривень (12,2%) більше, ніж місяць тому (1942,7 млн гривень).

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