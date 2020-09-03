Хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма залишився в захваті від першого випуску сьомого сезону

Зірка поділився своїми прогнозами в ефірі "Сніданку з 1+1", хто вже зараз, на початковому етапі, гідний перемоги. Так, Яма назвав три пари, які, на його думку, є претендентами на перемогу.

«10-ку ставити є кому, але поки рано, - поділився Влад. - Мене дуже здивувала Санта Дімопулос. Технічно - ну майже бездоганно, як для першого ефіру - я б сказав неймовірно". Також хореограф відзначив номери Надії Мейхер і Тараса Цимбалюка, додавши, що, звичайно ж, ситуація ще може змінитися.

Найменше балів в першому ефірі отримала пара Alyona Alyona і Юрія Гуріч.

Нагадаємо, перший ефір відбувся 30 серпня. На жаль, актрисі з серіалу "Папік" Дарині Петрожицькій і її партнеру Ігорю Гелуненку не вдалося вийти на паркет в той день, так як обидва вони захворіли китайським вірусом. Ще одна "заражена парочка", телеведуча Ольга Фреймут і її напарник Ілля Падзіна, таки змогли станцювати, але на відкритому повітрі, без глядачів.

Раніше ми повідомляли, несподіване фото з Олегом Винником і його партнеркою по шоу «Танці з зірками» Оленою Шоптенко сколихнуло мережу. На опублікованому в Instagram знімку відображені згадана танцювальна пара і співачка Наталія Могилевська. При цьому співак тримає той заповітний кубок, який повинен дістатися переможцю шоу.

"Судячи з того, в чиїх руках кубок "Танців з зірками", переможець вже практично відомий 😉 А ви на кого робите ставку?» ,- сказано в підписі до фото.

Користувачі кинулися бурхливо обговорювати подію: не всі погодилися з таким розкладом.

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