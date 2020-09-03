Дочка Ані Лорак, яка помітно підросла, вразиза мережу

Дівчинка все більше стає схожою на свого батька-Мурата Налчаджіоглу. Нове фото Школярки-Софії з'явилося на одній з фан-сторінок Ані Лорак в «Instagram».

На знімку дочка співачки відображена в шкільній формі і з білими бантами на голові. В одній руці вона тримає букет квітів, а в іншій – маленьку м'яку іграшку.

У мережі пролсто вражені тим, наскільки дівчинка схожа на свого батька.

"На батька схожа. Копія",» Красотуличка«,» так, копія батька«,» красива і прекрасна, як її матуся«,» не мамина на жаль, Татова копія«,» на тата схожа«,» Турчаночка", - пишуть в коментарях.

Софія навчається в Павлівській гімназії в Підмосков'ї. Гімназія є елітним навчальним закладом. За рік навчання першокласника батькам потрібно внести 40 тис.доларів.

Гімназію створили на базі вищої школи економіки. У гімназії поглиблено вивчається кілька іноземних мов: англійська, французька, німецька. У пріоритеті також музика, танці, єдиноборства.

Нагадаємо, 15 серпня 2009 року Ані Лорак вийшла заміж за громадянина Туреччини Мурата Налчаджіоглу.

У шлюбі у них народилася дочка Софія, яка святкувала свій день народження 10 червня. У 2020 році їй виповнилося 9 років. Дівчатко носить прізвище свого батька. Ім'я дочки вибрав Мурат.

Офіційно розлучення пари було оформлено 31 Січня 2019 року.

Нагадаємо, що щаслива Ані Лорак приголомшила виглядом поруч з донькою в новому іміджі: "Соню просто не впізнати".

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