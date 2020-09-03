34-річна російська співачка і телеведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова приголомшила пікантними вигинами в зухвалому вбранні

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в чорній сукні з оригінальним вирізом на грудях і металевими заклепками.

Дівчина повернулася до камери боком, продемонструвавши апетитний бюст з найкращого ракурсу - помітно, що на Ользі немає нижньої білизни.

Бузова, яка нещодавно змінила імідж (відмовилася від каре, наростивши собі пасма на кілька тонів світліше) заплела хвостик й нанесла ніжний макіяж, наближений до нюдового. Артистка осяяла глядачів голлівудською посмішкою.

"А у бджілки-трудівниці 🐝 🐝 🐝 триває робочий день 😊 😉 інтерв'ю за інтерв'ю, ну і звичайно, цікаві зйомки😊 🎥 📷 тому скоро для вас вийде багато цікавих статей і не тільки 😋 🤫 а Ви чим займаєтеся?",- підписала фото трохи втомлена Бузова, яка втім не здається.

Одним з перших пост прокоментував її коханець, реп-виконавець Дава, який написав: "Що за красуня".

Правда, тут же з'явилися хейтери Ольги: "Щось я не бачу красуні тут ніякої. Проспись, малий!"; "Бджілка трудівниця? Ви серйозно? 🤦" - "Тужениця вона, а не трудівниця. Тужиться, тужиться і нічого крім гі*на не виходить".

Однак більшість користувачів все ж залишилися в захваті від нового фото Бузової:

"Зірка 🌟 така красуня 😍"

"Ооооо олєчка легше ))"

"Ой, я не впізнала 😍"

"Прям сяєш♥️"

"Ти така зайка 🥺 💞 💞 "

Раніше ми повідомляли, Бузову рознесли за новий імідж. Довге волосся, на думку багатьох, Ользі ну ніяк не йде. Фото артистка поділилася в Instagram.

"це мужик?"- "🙈і мені здалося мужик, переодягнений в жінку🙈"; "не дуже, сильно подовжилося обличчя️ ️" - "хоч одна людина написала факт️"; "раніше було краще..."; "Мені колишній образ подобався більше️️", - відреагували в коментарях.

Нагадавши, Бузова блиснула фігурою в купальнику і розповіла про сюрпризи: «Ось це так!»

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