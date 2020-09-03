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Долар знову тисне гривню, Нацбанк оновив курс валют в Україні: до чого готуватися

Курс валют в Україні 3 вересня продовжить знущатися над гривнею, яку буквально «втопчуть у бруд».

Так, Долар почне торги з нового грандіозного плюса: міжбанк відкриється з +3,79 гривні. До середини минулого дня валюта піднялася до 2,92, а до кінця дня продовжила набирати.

Євро ж не зуміє підтримати загальну тенденцію, опустившись на кілька позицій. Торги почнуться з -21,31 гривні.

Курс валют в Україні 3 вересня буде виглядати наступним чином:

100 доларів — 2764,28 гривні;

100 євро - 3279,96 гривні.

Масштабні пожежі в Харківській та Луганській областях: гримлять вибухи, людей евакуюють

У Луганській області до гасіння лісової пожежі на території лінії розмежування залучили військових.

за словами спікера місцевих правоохоронців Тетяни Погукай, пожежі поширилися на населені пункти Болотне, Артема( Станиця Луганська), Безгинове, Лобачеве, Кримське (Новоайдарський р-н), тому по тривозі піднято особовий склад поліції.

Крім того, знову почалася детонація мін.

У Станиці Луганській вогонь дістався житлових будинків: поліцейські попереджають жителів вулиць Шевченка і Москва-Донбас про небезпеку і разом з пожежниками намагаються локалізувати осередки загоряння.

Ряд мас-медіа стверджують, що у військових, які беруть участь тут в гасінні пожеж, загорілася військова техніка, також постраждали двоє військовослужбовців (вони отримали опіки, їх госпіталізували).

Масштабні пожежі також спалахнули 2 вересня в Харківській області, там евакуювали 52 людини. Вогонь знищив 20 житлових будинків.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

При цьому одна людина звернулася в лікарню з попереднім діагнозом - отруєння чадним газом.

Розміщення евакуйованих людей планується на базі поліклініки та ліцею селища Дворічна.

Пожежу поки не зупинили, але швидкість її поширення зменшилася у зв'язку з тим, що вітер вщух.

Президент України Володимир Зеленський зібрав термінову нараду з приводу пожеж, що йдуть в Харківській і Луганській областях, а прем'єр-міністр відправив на місця подій віце-прем'єра Олексія Рєзнікова, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Міністра оборони Андрія Тарана і міністра соцполітики Марину Лазебну.

В Офісі президента підбили підсумки засідання Тристоронньої контактної групи: нові ділянки розведення сил та інші рішення

Засідання відбулося у форматі відеоконференції. Подробиці повідомляє прес-служба ОП.

На засіданні робочої групи з питань безпеки голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік зазначив, що сторони дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

А спостерігачі СММ ОБСЄ не зафіксували жертв серед мирного населення з початку оголошення перемир'я.

"Тристороння контактна група повністю погодила рамкове рішення про протимінну діяльність, яке стане основою для проведення робіт з гуманітарного розмінування в майбутньому", - зазначено в повідомленні.

Так, сторони погодили координати 19 пріоритетних ділянок розмінування. А двадцяту ділянку біля Золотого будуть розміновувати в рамках проведення робіт з відкриття додаткового КПВВ в цьому районі, яке попередньо заплановане на листопад.

Підкреслимо, в ТКГ погодили і чотири наступні ділянки розведення сил і засобів.

"Поставлено завдання групі з безпеки розробити детальний план і фіналізувати проект Доповнення до Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів від 21 вересня 2016 року", - додали в ОП.

Крім того, зазначено, що в рамках робочої групи з гуманітарних питань українська сторона виконала всі необхідні процедури, надавши ОБСЄ інформацію про утримуваних осіб, яких запитує інша сторона в рамках взаємного звільнення.

При цьому Україна вже більше місяця очікує інформацію про стан і місцезнаходження запитуваних осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

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