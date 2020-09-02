Учасниця популярного шоу «Танці з зірками» Санта Дімопулос похвалилася розкішною фігурою в пікантному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Привіт моя Insta Family 😘 вас стало ще більше, тому давайте познайомимося ближче! У цьому пості я відповім на питання, які ви найчастіше задаєте: 💙 мене звуть Санта, мені 33 роки, я заміжня і у мене двоє неймовірних дітей: Даніель (11 років) і Софія (11 місяців). Моя сім'я для мене - найбільша цінність і гордість», - йдеться в повідомленні.

Водночас Дімопулос розповіла, що по життю вона цінує таку рису характеру, як вміння досягати цілей.

"По натурі я - "досягач"! У 2011 я стала чемпіонкою світу з фітнесу і привезла золоту медаль для України. Моя підготовка зайняла 5 місяців, в той час, коли інші готувалися роками! Це стало справжнім дивом, що доводить, що сила волі, завзятість, віра в перемогу і каторжна праця перетруть абсолютно все», - уточнила вона.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Дімопулос позувала в розкішній сукні з декольте, ефектно задерши руки на камеру. Завдяки цьому стало кадр вийшов особливо пікантним.

Нагадавши, зірка "Танців з зірками" Санта Дімопулос підкорила формами в екстремальному декольте.

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