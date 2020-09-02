Популярна українська актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла роль Валюхи в серіалі "Свати", здивувала витівкою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-аккаунт зірки в Instagram.

"Вміє створювати тренди", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах, які являють собою нарізку з різних серій, актриса з різною інтонацією говорить " Шо?». Все це накладено на Біти з пісні популярного реп-виконавця.

"Та ти шо!", "блін, це і справді тренд", "ви чудові","ну навіщо Моргенштерн...", - пишуть шанувальники.

До цього ми писали, що актриса Тетяна Кравченко, яка запам'яталася українцям роллю Валюхи в серіалі "Свати", здивувала змінами в зовнішності

На кадрі "Валюха" постала в невимушеному образі: синій халат і відсутність макіяжу передавали домашню обстановку. Але, увагу її шанувальників привернула її фігура. Тетяна помітно скинула вагу, і халат буквально висів на ній.

Фанати актриси побачили в таких зміни в зовнішності тільки позитив, і розсипалися схвальними коментарями під знімком своєї улюблениці.

Нагадавши, Валюха зі "Сватів "захопила нев'янучою красою, згадавши минуле:"за 50 - баба ягідка знову".

Як повідомляла Politeka, Валюха з "Сватів" ніжно притулилася до Федора Добронравова, почуттів не приховати: "солодка парочка"

Також Politeka писала, що щаслива Валюха зі "Сватів «розцвіла в обіймах зіркового» чоловіка«, фото:" шикарна пара!»