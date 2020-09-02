Популярна українська актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла роль Валюхи в серіалі "Свати", здивувала витівкою
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-аккаунт зірки в Instagram.
"Вміє створювати тренди", - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах, які являють собою нарізку з різних серій, актриса з різною інтонацією говорить " Шо?». Все це накладено на Біти з пісні популярного реп-виконавця.
"Та ти шо!", "блін, це і справді тренд", "ви чудові","ну навіщо Моргенштерн...", - пишуть шанувальники.
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До цього ми писали, що актриса Тетяна Кравченко, яка запам'яталася українцям роллю Валюхи в серіалі "Свати", здивувала змінами в зовнішності
На кадрі "Валюха" постала в невимушеному образі: синій халат і відсутність макіяжу передавали домашню обстановку. Але, увагу її шанувальників привернула її фігура. Тетяна помітно скинула вагу, і халат буквально висів на ній.
Фанати актриси побачили в таких зміни в зовнішності тільки позитив, і розсипалися схвальними коментарями під знімком своєї улюблениці.
Нагадавши, Валюха зі "Сватів "захопила нев'янучою красою, згадавши минуле:"за 50 - баба ягідка знову".
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