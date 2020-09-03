Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер заворожила красою в рожевому

Фанати зірки захоплюються нею настільки, що вирішили опублікувати кілька жарких фото на одній зі сторінок в Instagram, повідомляє Politeka.net. На знімках модель позувала в рожевому комбінезоні з пікантними вирізами.

Модель обтягнула свої шикарні груди одягом схожим на ліфчик, а свої гарної форми стегна - "велосипедками".

Пікантні розрізи оголювали частини тіла моделі, зокрема, тонку талію і пишні стегна.

Здавалося, що Кайлі вирішила не надягати білизни.

Образ доповнили блискучі прикраси і сумочка у вигляді великої помади.

Зірка приймала різні пози на шпильках, в тому числі, безсоромно себе торкаючись.

Всього за 10 хвилин пост зібрав понад 1500 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі помітили, що знаменитість не тільки дуже сексуальна, але і мила, а фото вийшли просто приголомшливими.

"Соковита крихітка", - написав один користувачів.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер одягла яскраве бікіні. Ліфчик підкреслив пружні груди знаменитості, але особливої уваги стояли плавки.

Крихітне бікіні підскочили на тонких бретельках трохи вище стегон, при цьому кольорова тканина "заховалася" між сідницями моделі. При цьому красуня погладила їх.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер одягла футуристичний купальник, що складається з різнобарвної тканини з листям і квітами. Наряд відразу викликав бурю в мережі. Шанувальники почали масово розпитувати про модель даного бікіні, про те, де Кайлі придбала цей купальник, а також те, як їй відпочивається на яхті.

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