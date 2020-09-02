Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова спантеличила шанувальників дивною витівкою в бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Будьте щасливі! Давайте радіти один за одного і ділитися позитивом", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Волочкова позує в морі, дивно граючи з водою. А оскільки знаменитість закрила можливість що-небудь говорити під своїми постами, користувачі Мережі не змогли їй сказати, що їх кумир виглядає так, ніби втік з дитячого садка.

Як відомо, балерину хейтять за лукавство – користувачі критикують за те, що на одних фотографіях вона позує в різних релігійних місцях, а після цього постить знімки з неймовірно відвертою тематикою.

До цього ми розповідали, що балерина Анастасія Волочкова показала, як проводить час у відпустці в Туреччині.

Кожен день Анастасія розповідає, як відпочиває в розкішному готелі, як харчується одними салатами з сиром, і як тренується з молодими гімнастками вранці попри відпустку. Цього разу знаменитість вирішила блиснути виглядом поруч з офіціантами.

Досить часто Анастасію критикують за зухвалі витівки на публіці, недоречні шпагати й недбалий вигляд.

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