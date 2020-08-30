Известная балерина Анастасия Волочкова показала, как проводит время в отпуске в Турции

Каждый день Анастасия рассказывает, как отдыхает в роскошном отеле, как питается одними салатами с сыром, и как тренируется с молодыми гимнастками по утрам несмотря на отпуск. В этот раз знаменитость решила блеснуть видом рядом с официантами.

Довольно часто Анастасию критикуют за дерзкие выходки на публике, неуместные шпагаты и небрежный вид. Сама она считает, что все в порядке и критику на дух не переносит. В этот раз Волочкова рядом с двумя официантами решила показать, как проводит время у бара и распивает вкусные коктейли.

При этом Анастасии не удалось скрыть обвисшую кожу на ногах после резкого похудения. Красные ноги после загара выглядели несколько неудачно в коротких джинсовых шортах. Свой оббраз Волочкова также дополнила свободной белой блузой с капюшоном.

Напомним, недавно Анастасия решила показать, как веселится с загадочным возлюбленным в отеле, когда они наедине. Волочкова с мокрыми и прилизанными волосами позировала перед зеркалом совершенно без белья.

Прикрывшись банным полотенцем, она улыбалась на камеру, отметив, что фото в ванной сделал ее возлюбленный:

Напомним, что несколько дней назад Волочкова рассказала, как она вместе со своим тайным любовником отправилась в отпуск в Турцию, причем отдыхать она планирует в самом крутом отеле страны. В Анталье Волочкова заявила, что остановилась в пятизвездочном отеле «Rixos Sungate», который предоставляет индивидуальные виллы с джакузи площадью 120 квадратных метров.

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