Красуня перевершила навіть себе

Американська фітнес-модель Ана Чері побешкетувала на камеру, показавшись в крихітному бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

На опублікованих кадрах модель позує в крихітному бікіні, демонструючи вишукану фігуру з різних ракурсів. При цьому наряд дівчини максимально підкреслює її розкішні форми.

Обличчя знаменитість вирішила прикрити за допомогою великих окулярів і капелюхи, просто розвалившись на кушетці. Однак шанувальників модель позбавила від можливості що-небудь сказати-кадри були викинуті в Сторіс.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Чері нічого не говорить, лише красиво посміхаючись на камеру.

Як повідомлялося до цього, американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася фігурою в білосніжному купальнику.

Випустивши власну колекцію одягу, Ана стала дуже популярна завдяки незвичайним моделям. Сама дівчина намагається якомога частіше показувати образи на собі, підкреслюючи форми найзухвалішими луками.

Цього разу Чері блищала фігурою в білому бікіні, а ліфчик такого ж стилю просто розстебнула, залишивши лише пару гудзиків. Втім, прикрити груди не вдалося.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

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