Відома актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала себе в сміливому образі

На фото Катерина лежить в морі, куди красуня попрямувала відпочивати. Нікітіна зняла одяг і білизну, показуючи себе по груди у воді. Волосся у красуні були розпущені. Зірка дивилася прямо в небо і відкрила трохи рот, роблячи знімок ще спекотніше. Очі, як можна побачити, у актриси блакитні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Нескінченність", - підписала символом Нікітіна свій пост.

"Очі блакитні, а море немає", "оката чаклунка", "чарівна", "дуже красиво", "якось криповатенько", "здавалося вони призначені один для одного".

Ми писали, що актриса студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна вразила своїми здібностями на пляжі.

Катерину Нікітіну можна назвати самою спортивною учасницею шоу" Жіночий квартал", адже дівчина регулярно демонструє свою підготовку в соціальних мережах. Цього разу вона попустувала на пляжі біля самої води.

Повідомлялося, що відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала свої останні дні відпочинку.

На фото Нікітіна позувала в чорному купальнику.

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