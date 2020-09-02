Українська телеведуча Леся Нікітюк постала в спокусливому вигляді

Ідеальна блондинка вміє привертати увагу публіки, завдяки своїй харизмі, передає Politeka.net. Крім того, у красуні дуже яскрава зовнішність, яку неможливо забути.

Леся опублікувала фото в сторіз свого Instagram, поставши в розкішному образі. Кокетлива телеведуча приміряла короткий топік тілесного кольору, який обтягнув її ідеальні об'єми, а також дозволив розглянути тонку талію і пружний прес.

Також Нікітюк одягла міні-спідницю такого ж кольору. Неймовірно стрункі і довгі ніжки, нікого не залишать байдужими.

Також на зірці був довгий піджак яскраво-блакитного кольору. Аксесуари у вигляді сонячних окулярів, сумочки і красивої прикраси на шиї додали образу акцентів.

Блондинка стояла біля дверей, роблячи селфі в дзеркало, злегка розставивши ноги.

"Це мій лук дня", - підписала фото Леся.

На жаль, фото було оприлюднено в сторіз, тому не зібрало багато лайків і коментарів. Можливо, зірка отримала масу компліментів в дірект.

Нагадаємо, Леся Нікітюк опублікувала нове домашнє відео з собачкою. Відомо, що красуня завела собі чотирилапого улюбленця Рафіка.

Зірка зняла на відео їх першу зустріч після тривалої розлуки, на ньому щасливий друг буквально застрибнув на свою господиню і почав вилизувати її обличчя.

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк позувала після важкого робочого дня, вмостившись при цьому на ліжку.

Телеведуча показалася на камеру в одній білизні і в кадр потрапило явно зайве - частина грудей. Однак її шанувальники не могли що-небудь сказати відкрито, адже кадр зірка теж опублікувала в сторіз.

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