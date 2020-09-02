Ось це розмір

Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе і розповіла про небезпеку

На фото красуня позувала в напівпрозорому корсеті з величезним декольте. Образ Гюль доповнила джинсами, які підкреслили пишні сідниці. Волосся у дівчини були розпущені, поки вона стояла на тлі довгого дивана і дзеркал. Красуня дивилася прямо в об'єктив камери, що зробило кадр максимально гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дівчата, народжені в 90-і роки, дуже небезпечні", - написала Бахарі.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі під фото:

"Прекрасна", "Занадто красива, щоб бути справжньою", "шалено красива", "дуже-дуже сексуальна", " це прекрасно і...", "На добраніч, мила Гюль"," небезпечно красиво"," збуджена дитинко"," Супер красива модель"," завжди приємно тебе бачити"," назва сорочки","Люблю модний стиль".

Повідомлялося, що популярна модель Гюль Бахарі ледь втримала пишні груди в зухвалому декольте.

Знаменита модель вражає публіку виходами в світ в найефектніших нарядах. Дівчина не любить скромничати, тому завжди одягає сукні з неймовірними декольте.

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