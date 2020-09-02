Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, вразила своїми ідеальними формами без білизни

Відома красуня виглядає просто неймовірно, тому їй не гріх похвалитися своїми досконалими формами, передає Politeka.net. Цього разу модель опублікувала спекотні фото в своєму Instagram.

Калпо позувала за столиком в кафе з обтягуючому костюмі. Зірка одягла тісний топік, під яким показалось найінтимніше. Видно, що модель вважала за краще не надягати ліфчик.

Груди Калпо випирали з великого декольте, а довжина топіка дозволила розглянути струнку талію.

Тугі лосини обтягнули шикарні стегна знаменитості і стрункі ніжки.

Варто відзначити, що одяг був майже тілесного кольору, і під якимись ракурсами здавалося - Олівія оголена.

Красуня широко посміхалася, при цьому в руках вона тримала келих з вином.

"Щаслива година", - написала Калпо.

За вісім годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі відзначили привабливість зірки і її невимушеність.

"Стільки пристрасті", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Олівія Калпо постала в ліфчику з бретельками, що обтягнули її тонку талію. Апетитні груди трохи стиснулися під ліфчиком, а тонкі бретельки вп'ялися в шкіру.

Зірка одягла довгі штани, що сіли на тонкій талії.

Раніше повідомлялося, що Олівія Калпо влаштувала інтимні ігри в ліжку зі своїм нареченим. Вона лежала в спокусливій мереживній нічній сорочці. Її пишні груди скромно виглядали під тонкою тканиною.

Поруч з моделлю лежав її наречений, який тримався рукою за її «п'яту точку». А між ними знаходився собака.

Нагадаємо, що Олівія Калпо полонила молодим тілом в міні-бікіні, гарячі кадри: "Солодка».

Як повідомляла Politeka, Олівія Калпо скинула кофту, завороживши пружними принадами в ліфчику: "о, мій бог!».

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