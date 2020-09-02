42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова збентежила "геніальною" ідеєю

Як передає Politekа.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в довгій сукні золотистого кольору, вигідно підкресливши всі її апетитні округлості.

Анфіса, будучи ведучою шоу "Модель XL", позувала на сцені поруч з колегою, стилістом і гуру моди, Миколою Овечкіним. Знаменитість млосно розсілася на стільці, вип'ятивши пишні груди і спокусливо піднявши ніжку, поклавши руку партнеру на коліно. Сам Овечкін при цьому обійняв Чехову за талію.

"Щось якось ми добре виходимо разом. До того ж, кажуть, наявність чоловіка в кадрі збільшує охоплення😬 тому я вирішила, що краще фотографуватися не на тлі декорацій, а на тлі мого колеги Миколи", - підписала цей соковитий знімок телеведуча.

Користувачі прийшли в захват та кинулися коментувати побачене:

"Сліпуча красуня Анфіса😘"

"Запаморочливо красива!"

"Частіше будь ласка на тлі Миколи♪"

"❤Анфіса любою вас❤❤❤❤❤але раніше декольте підвищувало рейтинг 👏"

"Анфіса, чудова ідея з "фоном"!!!👍 🤩 І шикарний образ!🔥👌♥️"

Раніше ми повідомляли, Чехова вже виставляла кадри з Овечкіним: минулого разу зірка постала в синій сукні. Боса Анфіса безцеремонно поклала ноги на колегу, щоб той зробив їй масаж.

Примітно, на думку багатьох користувачів, Чехова на фото дивно схожа на голлівудську актрису Дженніфер Лопес.

"Заздрю йому😀 😲 😢"; "такій розкішній дівчині робити масаж ніг, це одне задоволення😍 😘"; "я подумала, що це Дженніфер Лопес💙 😁 😍"; "гортаючи новинну стрічку, спочатку я подумала що це Дженіфер Лопес на фото😁 😁 😁,❤️", - відреагували фанати.

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