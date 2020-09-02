Українська співачка Тіна Кароль блиснула ніжками в спокусливій позі

Як передає Рoliteka.net, на одній з фан-сторінок артистки з'явився архівний знімок, на якому Тіна постала у вельми пікантному вигляді. Співачка сиділа на стільці, задерши сукню. Стрункі ніжки діва тримала на носочках, вони були в чорних панчохах, що додало особливого шарму фото.

Кароль дивилася в сторону, в руках у неї був кошик з яйцями. Волосся співачки було розпущене, а рот відкритий. Фото було опубліковано під хештегом "Сталевий метелик". Саме так фанати часто називають Кароль.

"Доброго ранку ❤️ Прекрасного настрою всім! Бережіть себе", - підписали фото автори каналу.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль викликала фурор своїм виглядом під час першого ефіру шоу «Танці з зірками». Вже другий рік поспіль Тіна веде цей проект з ведучим Юрієм Горбуновим. Цього разу Тіна полонила своїми принадами у вечірній сукні білого кольору від знаменитого бренду David Koma. Глибоке декольте співачки звело з розуму її шанувальників, а чоловіків змусило червоніти і ховати очі. Вогнику образу додали розрізи на талії.

Варто відзначити, що Тіні Кароль дуже пасують відверті вбрання. Вони виглядають на ній спокусливо, але не вульгарно. Артистка не соромиться демонструвати сильні сторони своєї фігурки.

Нагадаємо, що безсоромна Кароль викликала фурор на "Танцях з зірками", показавшись в тісній сукні без білизни: "як випирають!".

А ще Politeka писала, що Тіна Кароль без макіяжу і фотошопу стурбувала зовнішністю після зйомок:"втомлена сильно".

Також Politeka повідомляла, що дуже спокусливе декольте Тіни Кароль затьмарило зірок "Танців з зірками":"Аж розум затуманився".