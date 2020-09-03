Відома модель Памела Андерсон показала себе і показала коханого
На фото Памела здалася в халаті, який спустила на одному плечі. Андерсон посміхалася на камеру, а сама дивилася прямо в об'єктив. На руках у неї можна побачити пса, який посміхався і висунув язик. Образ зірка доповнила стильним макіяжем, який тільки підкреслив красу моделі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
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Андерсон ніяк не підписала публікацію, яка набрала 10 тисяч лайків. Так як коментувати знімки можуть тільки друзі, то один знайомий поставив смайлики, а другий запитав: "Омг, це Зевс?".
Раніше ми повідомляли, що легендарна голлівудська модель і актриса Памела Андерсон похвалилася розкішною фігурою в пікантному вбранні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Памела Андерсон позує в коротенькому вбранні і з розпатланим волоссям, застигнувши в гарячій позі на камеру.
Повідомлялося, що легендарна американська модель і актриса Памела Андерсон «увігнала у фарбу» шанувальників, посвітивши пружними формами в одному боді.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку, який є архівним, Андерсон позує в тісному купальнику, ефектно задерши ногу.
Нагадавши, спекотна Памела Андерсон дозволила підглянути, що приховує під білизною
Також Politeka писала, що кумир Памели Андерсон показала бюст стирчком в облягаючій футболочці
А ще Politeka повідомляла, що спекотна Памела Андерсон задерла ногу і показала, як спокушає чоловіків